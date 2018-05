Unai Emery toma el legado de Wenger en el Arsenal: "Llego a uno de los mejores clubes del mundo"

Tras caer eliminados en octavos de final de la Champions League con el PSG, el técnico Unai Emery decidió cerrar su paso por Francia debido a las presiones que sentía de la dirigencia del club. Pero la cesantía le duró bastante poco al estratega puesto que este miércoles fue confirmado como el reemplazante de Arsene Wenger en el Arsenal.

"LLego a uno de los mejores clubes del mundo. El Arsenal es amado y querido en todo el plantel por su estilo de juego, su compromiso por los futbolistas jóvenes, su estadio de primera categoría y por cómo funciona la institución", sostuvo el técnico en sus primeras horas en Inglaterra.

Por su parte, el director ejecutivo del Arsenal, Ivan Gazidis, sostuvo que "Unai tiene una relevante carrera de éxitos, ha promovido a algunos de los grandes jóvenes talentos de Europa, y tiene un estilo de fútbol excitante y moderno que encaja perfectamente en el Arsenal".

Unai arriba al Arsenal con un objetivo bastante claro: terminar con la sequía de títulos en la Premier League la cual no gana hace 15 años. Vale la pena recordar que dicho torneo será el gran foco del ex club de Alexis Sánchez puesto que no logró clasificar a la Champions League del próximo año debido al sexto lugar que consiguió en esta temporada.