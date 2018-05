Tapia tras clasificar en la Libertadores: "No es la forma en qué juega Colo Colo, pero esto no es siempre atacar"

Colo Colo cumplió con la misión de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras igualar 0-0 con Atlético Nacional en Medellín y el entrenador Héctor Tapia valoró el juego mostrado por sus dirigidos, además de la paciencia que tuvieron para defender el empate que les dio el punto a la siguiente ronda.

"Estamos contentos, satisfechos. No es la forma en que siempre juega Colo Colo, pero esto es fútbol y no siempre es atacar, también hay que defender. Teníamos al frente a un rival que nos llevó a eso. Colo Colo se supo reponer no sólo en este partido sino en su clasificación total. Es mérito absoluto de los jugadores", dijo Tito en conferencia de prensa.

"Defendieron muy bien con mucho orden y sacrificio, con una voluntad tremenda de todos para sacar adelante el partido ante un muy buen rival. Colo Colo se supo reponer en la clasificación total, en un momento complicado este grupo demostró la jerarquía que tiene", añadió.

Al ser consultado por sus sensaciones fue claro en indicar que "tengo mucha satisfacción sin duda, somos un equipo que trata siempre de proponer, hoy teníamos que jugar de una forma muy ordenada, no dejamos espacios y lo jugamos donde teníamos que jugarlo y el mérito es absoluto de los jugadores por mantener la concentración durante los 90 minutos. Con otra voluntad, orden, jerarquía y me quedó corto con todos los adjetivos del grupo para sacar adelante el objetivo".

Publimetro Chile Cinco brasileños: estos son los posibles rivales de Colo Colo en Copa Libertadores Los albos terminaron la fase de grupo como el peor clasificado y podrían toparse con equipos como Palmeiras, Cruzeiro, Gremio y River Plate.

Además, Tapia expresó que "se demostró que cuando existen los procesos largos hay un mérito del club de como se armó esto. Hay gente que ha trabajado para colaborar en todos los sentidos para lograr la clasificación y lo demostraron en los partidos decisivos".

Sobre el cambio de Jorge Valdivia antes de finalizar el primer tiempo, dijo que "Jorge tuvo una semana muy especial y creo que el sacrificio que hizo más el sacrificio de todo el resto fue el sostén y convicción para venir a sacar un buen resultado en Colombia. También demuestra mucha madurez dentro de su mismo juego, ya que cuando no se siente bien, avisa a la banca".

Finalmente, Tapia comentó que "todo este mes fue súper especial para nosotros porque tuvimos una carga de partidos importante, el equipo tiene que sobreponerse y ahora debemos preparar el compromiso del lunes y ahora disfrutar no más".