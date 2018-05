El uno a uno de Colo Colo: la defensa alba fue un frontón en Colombia

Revisa el rendimiento de los jugadores de Colo Colo en la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2018, tras empatar ante Atlético Nacional de Colombia en Medellín.

Agustín Orión: A pesar que Atlético Nacional dominó el partido, lo exigieron poco, pero respondió. En el 76' le remataron dentro del área chica y reaccionó bien, además de manejar bien los tiempos.

Gonzalo Fierro: Hizo un buen partido, pero tuvo que ser constantemente ayudado por Maturana y los volantes. Se cansó en el segundo tiempo, pero con la entrada de Campos aseguraron su banda y no pasó mayores problemas.

Matías Zaldivia: La figura de los albos. Le entraron poco y despejó cada pelota, además de ordenar a sus compañeros. Pocas veces pillaron a Orión mano a mano y fue gracias a su buena defensa junto a Insaurralde.

Juan Manuel Insaurralde: Comparte con Zaldivia como figura. Bien por arriba y nunca dejó solos a los atacantes rivales. Al igual que toda la defensa, no dejaron que Atlético Nacional estuviera cómodo dentro del área y no es menor cuando las líneas se echan tan cerca de su propio arco.

Oscar Opazo: Lo desbordaron muy poco. Cometió una falta muy cerca del área y además una mano en la misma jugada donde los colombianos pidieron penal, pero el juez Néstor Pitana desestimó. Además de eso, siempre ganó sus duelos y poco pudieron centrar. Buen partido de la defensa en general.

Carlos Carmona: Ha sido criticado, pero en este partido demostró su oficio. Correteó a los volantes y anuló las opciones de pase de Macnelly junto a Baeza, tanto así que tuvieron que reemplazarlo.

Claudio Baeza: Gran partido del Serrucho. Hizo un buen trabajo en el medio campo con Carmona, no tanto en el quite, sino cerrando espacios. Nunca dejaron disparar cómodos a los rivales desde fuera del área, algo valioso cuando los 4 del fondo no los dejaban entrar.

Jaime Valdés: Se dedicó más a defender que a atacar, al igual que todo el equipo y ahí no es dónde más brilla. Aún así hizo un buen partido al igual que sus compañeros hasta que se cansó y fue reemplazado.

Jorge Valdivia: Se notó que estaba tocado. Lento, más aún en un esquema que pedía velocidad en la salida, no pudo mantener la pelota. No debió jugar, pero igual lo intentó y duró 43 minutos.

Nicolás Maturana: Buen partido. Atrevido y encarador, muchas veces el equipo pudo descansar en sus patriadas individuales, pero decidió mal y a veces se encontró muy solo. Aún así, el Nico aprobó en Medellín.

Esteban Paredes: Tuvo una clara en el primer tiempo en una chambonada del arquero rival, la única vez estuvo cerca del área. El resto del partido le tocó correr y defender, pero también ayudó al equipo que pudo descansar en él.

César Pinares: Entró a hacer un partido más físico que Valdivia. Se cargó hacia la banda y ayudó a Opazo en las marcas, pero cuando tuvo la pelota no ayudó a darle descanso a los albos.

Felipe Campos: Entró a cerrar el partido y afirmar la fuga que se le estaba armando a Fierro cuando se cansó y lo hizo de buena manera.

Gabriel Suazo: Ingresó sobre el final para hacer tiempo.