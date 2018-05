La emotiva celebración de Colo Colo en Colombia: "Lo dedicamos a los que no perdieron la fe"

Primer objetivo cumplido!🙌🏼 Dedicado a nuestras familia y toda esa gente que nunca perdió la fe en nosotros!⚪️⚫️⚪️ “de atrás pica el indio” 💪🏼💪🏼

A post shared by Oscar Opazo ❤️J.J.O🎀⚽️🇨🇱 (@0scar.0pz) on May 24, 2018 at 8:01pm PDT