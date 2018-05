Nico Castillo recibió la bendición de su ídolo Ibrahimovic: "Espero que seas mejor que Zlatan"

El goleador Zlatan Ibrahimovic es el ídolo de Nicolás Castillo, el delantero chileno siempre ha mostrado su gran fanatismo por el ariete sueco, y seguramente ahora aún más.

Esto porque en las redes sociales se viralizó un video donde Ibra le manda saludos al nacional y le deseó suerte en su nueva aventura en el Benfica de Portugal, en lo que será su regreso a Europa.

"Nico Castillo, buena suerte en Benfica, estoy esperando para ver tus partidos y espero que seas mejor que Zlatan", le dijo el sueco al nacional durante su estancia en Estados Unidos, donde defiende los colores de Los Angeles Galaxy.

Castillo, el año pasado en una entrevista con Marca, señaló que "desde pequeño me ha gustado Ibrahimovic. Es muy técnico pese a su altura, y me encantaría hacer las cosas que hace él. Trato de fijarme en su técnica. No lo conozco y me encantaría conocerlo".

"Es el único jugador al que le pediría un autógrafo o una camiseta. Me pondría hasta nervioso", añadió.