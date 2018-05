Gary Medel saca chapa de líder en la Roja: "Siempre estaré disponible para la Selección"

Gary Medel de a poco empieza a asumir su nueva condición de líder en la Selección chilena. El defensa habló desde Austria en la previa a los amistosos de la selección sobre la nueva camada de jugadores que se integran al nuevo ciclo comandado por Reinaldo Rueda.

"Pasa rápido el tiempo, ahora soy de los mayores, pero tampoco soy tan grande, tengo 30 años recién, mucho que aportar. Todos los chicos tienen la ilusión y el sueño de poder vestir esta camiseta que es tan linda, los que están aquí se lo han merecido porque han hecho bien las cosas en sus clubes, han sido un aporte. Yo creo que van a crecer", señaló Medel.

Además, el jugador de Besiktas aseguró no dudar cuando recibió el llamado de Rueda: “Me preguntó si estaba disponible para venir a un partido, le dije que sí, que siempre voy a estar disponible, que no tengo problemas. Así sabiendo que se me acortaban las vacaciones, pero para eso estamos, para ser un aporte a la Selección”.

Medel también se mostró seguro con su momento futbolístico, sobre el cual indicó: “Obviamente, estoy mejor que antes físicamente y psicologicamente. Estoy en un gran club en Turquía. (Hice) Dieta, dejé un par de cosas que no era debido para el futbolista. Como las gaseosas que tienen mucho azúcar, los carbohidratos, las pastas por la noche, que comía mucho. Cenar temprano es muy importante. A las siete máximo. Eso me cambió mucho la alimentación”.

El Pitbull será el capitán de la selección en los enfrentamientos contra Rumania, Serbia y Polonia en el mes de Junio, los que se disputarán el 31 de mayo, el 4 y el 8 de junio respectivamente.