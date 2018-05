Daniel Ricciardo fue el más rápido y largará primero en el GP de Mónaco

Con nuevo récord del circuito, el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) se quedó con la pole position del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, que se disputa mañana en Montecarlo.

El oceánico registró un tiempo de 1'10″810 para quedarse con la segunda pole de su carrera, después de la que en 2016 logró también en el Principado.

Acompañando al australiano estará el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que fue segundo con un crono de 1'11″039. En tanto, el líder del mundial Lewis Hamilton (Mercedes), quedó tercero a 422 milésimas de Ricciardo.

La ausencia principal en la tanda de clasificación fue la del holandés Max Verstappen (Red Bull), quien chocó en la última sesión libre y que deberá largar del último puesto.

El mundial de Fórmula Uno lo encabeza Hamilton con 95 puntos, seguido de Vettel con 78 y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) con 58 y que en Mónaco largará quinto.

