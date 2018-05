Héctor Tapia piensa en refuerzos: "No hay que traer por traer, el que llegue debe ser aporte"

La clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores tiene con optimismo a Colo Colo, aunque no se olvidan de las obligaciones que implica este hecho. Eso, sumado al Torneo Nacional, donde están a cierta distancia de los líderes, son las principales preocupaciones de Héctor Tapia que, con el receso mundialista, trazará las líneas para el segundo semestre.

"Nuestra misión era tratar de competir en todos lados, conseguimos un tema que era complicado como la clasificación a Copa Libertadores y que es un gran logro, aunque un club como Colo Colo debe estar obligado a hacerlo. Por diferentes circunstancias no se logró antes, pero estamos contentos. Cumplimos objetivos, pero vamos por más", advirtió el técnico albo.

Para eso, la incorporación de jugadores es clave, según el DT. Lo fundamental, a su juicio, será elegir bien. "Tenemos un plantel de mucha jerarquía, de gente ganadora y los lleguen deben venir con ese perfil. No tenemos un gran abanico para elegir. Por reglamento no puedo mirar en el campeonato nacional ni tampoco en equipos que aún siguen en la Copa. Hay que ser detallistas y no hay que traer por traer, los que lleguen deben ser aporte", recalcó.

Para el duelo de mañana ante Unión La Calera, Tapia toma sus precauciones. "Es un equipo de cuidado, está sobre nosotros en la tabla, tienen buenos jugadores, pero además tienen un buen funcionamiento, orden defensivo y le entregan la obligación de atacar a sus tres delanteros, con dos abiertos por las orillas y un centro delantero que define bien. Tenemos claro la forma de jugarles para someterlos y hacer que pase por ahí el triunfo", comentó.

Para ese partido, Tapia confirmó una sensible baja: "Jorge Valdivia está descartado, lamentablemente para nosotros". Por el otro lado, el DT confirmó que Octavio Rivero está recuperado y "lo más probable es que sea titular".

El duelo ante los cementeros asoma como relevante para no quedarse atrás en el torneo de cara al descanso. "Jugando dos torneos no hemos sumado o acortado la diferencia, pero quienes están arriba nuestro tampoco se han alejado. Nos interesa ganar mañana a Calera, en nuestro estadio y con nuestra gente, que la gente sienta el cariño del público. Deben venir al Monumental para, entre todos, ganarle a Calera y acercarnos arriba", cerró el técnico.