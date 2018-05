Un emocionado Brian Fernández se despide de Calera a lo grande: "Sufrí muchísimo y di lo mejor"

El argentino Brian Fernández se despidió del fútbol chileno a lo grande, con una actuación espectacular en la victoria de Unión La Calera por 2-0 sobre Colo Colo en el estadio Monumental.

El delantero, sin duda el mejor futbolista de la primera rueda del Campeonato Nacional, se va al Necaxa de México y tras su notable partido ante los albos no pudo contener la emoción, llorando desconsoladamente al término del partido.

"Estoy emocionando, es increíble el cariño de la gente", dijo en un principio muy tocado y quebrándose en la transmisión del CDF.

"Desde el primer día que llegué acá dije que el equipo iba a dar que hablar, hoy estamos allí y ojalá podamos seguir en este camino. De mi parte di todo, jugué acalambrado hoy, es un esfuerzo muy grande, me han pasado mil cosas y he sufrido muchísimo, intenté dar lo mejor", añadió.

Ante el grito de los hinchas "Brian querido, Calera jamás te olvidará", Fernández indicó que "a todos les prometí que iba a hacer una gran campaña y que me iba a portar bien".

"Siempre me entreno para hacer goles y hacerle goles a los grandes es muy importante, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio la directiva, lo que me dio Víctor Rivero, a los jugadores que me hicieron el aguante", afirmó.

"Yo quería seguir acá, peleaba todos los días para jugar en alguno de los grandes de acá, pero esto es largo, les estoy muy agradecido a todos en Calera. Se me vienen muchos recuerdos, he sufrido un montón, me voy muy triste porque le tomé un cariño tremendo a esta camiseta, he sido criticado toda mi vida por un error que tuve y siempre seguí luchando. Se lo dedico a todos los que no creían en mí, y acá estoy", cerró.