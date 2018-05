Golden State derrotó a Houston y jugará la cuarta final seguida de la NBA ante Cleveland

Otra vez lo mismo. Golden State Warriors ganó la Conferencia del Oeste y pasó a la final de la NBA por cuarto año consecutivo, donde nuevamente se enfrentará al que ya se transformó en su archirrival Cleveland Cavaliers de LeBron James.

Los campeones defensores vencieron por 101-92 a Houston Rockets como visita y se impusieron en la final de su conferencia por 4-3, gracias a una excelente actuación en la segunda mitad donde remontaron la gran diferencia de los locales en el primer lapso.

Las figuras fueron Kevin Durant, que marcó 34 puntos, y Stephen Curry con 27 unidades, añadiendo 10 asistencias y nueve rebotes. También fue importante Klay Thompson, que sumó 19.

En tanto, por los Rockets el mejor fue James Harden con 32, mientras que Eric Gordon hizo una buena tarea reemplazando al lesionado Chris Paul con 23 puntos.

La primera final será el jueves en Oakland, donde los Warriors van a recibir a los Cavs.

