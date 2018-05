Gustavo Canales en el momento del adiós: "En la U logramos grandes cosas, pero fui más feliz en Unión"

Cuando Gustavo Canales llegó a Chile lo hizo como un desconocido en Deportes La Serena, pero rápidamente se convirtió en goleador y se hizo un nombre en nuestro país, pero fue en Unión Española donde se consagró como gran delantero, antes de dar el salto a Universidad de Chile y ser campeón de la Copa Sudamericana, en ese recordado equipo azul del 2011, con Jorge Sampaoli a la cabeza.

"En la U logramos grandes cosas, pero la exigencia es mayor y no terminas de disfrutar. Donde más feliz fui fue en Unión", reconoció Canales en entrevista a El Mercurio. El delantero, además, recordó que su peor momento fue el doping que dio positivo en Arsenal de Sarandi, que lo terminó sacando del equipo. "Lo pase muy mal, hice pasar muy mal a mi familia, y se llenó de dudas mi carrera", dijo Canales.

El ex goleador vive su retiro como actual directivo de los Rojos de Independencia, donde fue campeón el 2013. "(Luego de dejar la U) tuve la suerte de que me recibieron en Botafogo, pero a los pocos partidos me lesioné el tobillo. Entonces decidí volver a Santiago para estar con mi familia, pero ya viendo que se acercaba el fin de mi carrera. Lo que más quería era volver a Unión", señaló el oriundo de General Roca.

Canales, sobre las deudas de su carrera, dijo que "sería conformista si pienso que hice lo que todo un jugador sueña, jugar en un grande de Europa, triunfar en la selección, cosas que no me pasaron. Pero sé que fue responsabilidad mía, por eso me quedo tranquilo".

El ex jugador de los azules tendrá un partido de despedida el próximo 15 de junio en el Estadio Santa Laura en un duelo entre Unión Española (amigos) y el plantel de Universidad de Chile campeón de la Sudamericana 2011.