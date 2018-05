Liverpool golpea el mercado europeo y asegura su primer fichaje para la próxima temporada

Liverpool aseguró su primera contratación del mercado de fichajes para la temporada 2018-19, tras haber perdido la final de la UEFA Champions League del pasado sábado ante Real Madrid.

El elenco red fichó al volante brasileño Fabinho del Mónaco por unos 50 millones de euros, por cuatro temporadas. El jugador llega en reemplazo del alemán Emre Can, quien fichará por Juventus.

"Esto es algo que siempre he querido. Es un equipo grande. Las infraestructuras del club son excepcionales. Un club de este tamaño colma mis aspiraciones, no he tenido que pensarlo mucho. Subo un nivel en mi carrera y espero ganar muchos títulos aquí. Intentaré crecer y aprender y ser parte de la historia del Liverpool", aseguró Fabinho.

De esta manera, los de Jürgen Klopp aseguran dos buenas piezas para su mediocampo, ya que el año pasado ya habían contratado al codiciado Naby Keita, gran figura del RB Leipzig alemán. En la campaña anterior estuvo a préstamo, pero ahora se unirá al cuadro de Anfield.