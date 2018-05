Rivero y su gran momento en La Calera: "Vine acá para demostrar que no soy un vendehumo"

Víctor Rivero, entrenador de Unión La Calera, se mostró muy feliz por el gran momento que vive el equipo y que quedó de manifiesto con la gran victoria 2-0 sobre Colo Colo en el estadio Monumental, con dos golees de Brian Fernández.

Sobre la salida de Fernández, Rivero dijo que "ese será el trabajo nuestro, ya veremos como lo hacemos, buscar una calidad de jugador parecida es muy difícil, pero el año pasado tuvimos que cambiar 18 jugadores y el equipo rindió bien".

En esa línea, en conversación con CDF, el DT de Calera expresó que "lamentablemente se corta el campeonato ahora, pero sabemos que no hay nadie irremplazable en este equipo".

Y haciendo un análisis de su momento, luego de su paso por varios equipos de Primera B, Rivero se explayó que "el fútbol es difícil, acá cuando se equivoca un chileno parece que no sirve más. Yo hace 14 meses estuve en Rangers y no me fue bien. Luego llegué a Calera, para demostrar que no era un vendehumo, y hemos trabajado bien. Ahora estamos terceros, creo que podemos fallar a veces, pero esperamos que este trabajo siga dando frutos".

"Yo creo en el trabajo, tratamos de sacarle el máximo de rendimiento a los jugadores y esto se refleja en la campaña que estamos haciendo en este torneo", sentenció.