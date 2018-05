Tapia se lamenta en Colo Colo y confirma que no habrá un cupo más de refuerzo por la lesión de Meza

Héctor Tapia lamentó la derrota de Colo Colo ante Unión La Calera, que aleja al Cacique a 10 puntos del puntero Universidad Católica terminada la primera rueda del Campeonato Nacional 2018.

Tras el partido, Tapia sentenció que "hay amargura, le pido perdón a la gente, son dos partidos que no merecimos perder, igual que contra Unión. Con un equipo bastante nuevo, creo que hicimos un buen primer tiempo, pero el primer gol de ellos fue un mazazo muy fuerte y nos hizo jugar el partido que no nos convenía. No tuvimos claridad, luego de la mano que no se cobró, Calera encontró una contra y liquidó el partido".

Sobre el partido, Tito sindicó que "es normal el desgaste por lo de la Libertadores, hubo una gran exigencia y eso te pasa la cuenta hoy, no hay que no decirlo, las ausencias que tuvimos nos deja un poco condicionados".

"Viene un desgaste merecido para los jugadores y luego vendrá una minipretemporada, veremos si vamos a reforzarnos y luego viene una segunda parte de torneo donde tenemos que ganar todo. En Colo Colo no puedes estar bien si estamos en la posición que estamos, sabemos la dificultad que tenemos y que pudimos acortar la distancia que tenemos (con el puntero), pero ellos no han sacado una mayor diferencia", lamentó.

Publimetro Chile Unión La Calera venció a Colo Colo en el Monumental con un doblete de Brian Fernández en su despedida El argentino, que partiría a México, anotó los dos goles de los cementeros en el 2-0 en Macul, en el último partido de la primera rueda. Los caleranos se acercan a la UC, mientras que los albos se alejan cada vez más de la punta.

No habrá cuarto refuerzo

Por otro lado, Tapia confirmó que el Cacique no hará uso de la cuarta opción de refuerzo en este refuerzo (sólo le pueden traer tres) por la grave lesión de Fernando Meza que lo dejó fuera el resto del torneo.

"Teníamos hasta mañana para reemplazar a Fernando Meza y no lo pudimos hacer, tampoco se trata de traer por traer, vamos a pensar qué haremos para el próximo semestre", dijo el DT de los albos.

Además, fue consultado por la opción de Fabián Orellana y otros nombres para reforzar la punta: "Fabián (Orellana) es un especialista en esa posición. Pero yo no he dado nombres todavía. Acá lo que es importante es que los refuerzos vengan a ser aporte, pero nos vamos a tomar todo el tiempo posible para definirlo, ojalá que sea luego, está todo el club trabajando para que esto funcione, pero si toma más de la cuenta es por algo".

Pese a la derrota, Tapia destacó que "conseguimos un objetivo que era lo prioritario, que era clasificar a la segunda ronda de Copa Libertadores. Tuvimos viajes, dos salidas importantes y sin duda todo este trajín generó tener 6, 7 jugadores menos hoy".

Finalmente, de la pretemporada que harán en Brasil, dijo que "allá están todas las condiciones para trabajar la pretemporada, para tener privacidad, me tocó estar allí y es un lugar que presta todo, para estar tranquilo y hacer una gran preparación".