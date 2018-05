Chika Gigante: Bárbara Riveros sumó un nuevo oro para Chile en el triatlón de los Juegos Suramericanos

La triatleta chilena Bárbara Riveros sumó la duodécima medalla dorada para Chile este martes, luego de conseguir el primer lugar en la modalidad sprint del triatlón de los Jugos Suramericanos de Cochabamba 2018.

La Chika, que consiguió su cuarta presea sudamericana, alcanzó un tiempo de 1 hora 1' y 40'' en la prueba donde también participaron las deportistas nacionales Catalina Salazar y Valentina Carvallo.

"No fue fácil, pero (estoy) súper contenta. Lo di todo, espero que hayamos tenido un buen martesEl circuito no fue tan duro, pero se sintió la altura; sin duda, al final me pasó la cuenta y gracias a Dios mantuve la mente fría y luché hasta el final…la brasileña se venía acercando y no fue fácil", dijo Riveros tras su victoria, y según consigna radio Cooperativa.

"La altura fue un factor muy grande, entrené súper duro, pero no en altura y estaba asustada en el sentido de que no sabía qué iba a pasar. Al final el aire no te da y creo que fue mucha mente, encontrar un ritmo con la respiración que pudiera dar la fuerza para cruzar la meta", agregó.

De esta forma, Riveros confirmó su favoritismo que la tiene dentro de las mejores exponentes de esta especialidad en el planeta.

