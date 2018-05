El drama y la lucha de Bautista Agut: hace una semana falleció su madre y hoy pasó a tercera ronda de Roland Garros

Para el tenista español Roberto Bautista Agut estar en la tercera ronda de Roland Garros es el mejor remedio para superar el drama que vivió hace menos de una semana.

El número 13 del ranking ATP sufrió la muerte de su madre y pese a ello jugó el major parisino, y con buenos resultados. Porque ahora se verá las caras con el serbio Novak Djokovic, aunque su cabeza sigue en esta terrible noticia.

"Yo creía que lo mejor era venir aquí y dar un paso adelante, no esconderse y no quedarse en casa, seguir luchando como hasta ahora y es lo que he hecho", señaló Bautista Agut sobre su inesperada decisión de jugar en París.

El clasificado 13 del torneo, avanzó este miércoles a tercera ronda al ganarle por 6-4, 7-5 y 6-3 al colombiano Santiago Giraldo, en un partido donde el hispano no sufrió sobresaltos, en comparación al debut cuando venció al uzbeco Denis Istomin en cinco sets.

Bautista dijo que el tenis lo ha ayudado a sobrellevar la terrible noticia del fallecimiento de su madre. "Haber podido salir de casa, tener la mente esta semana en Roland Garros y no en todo lo que tengo en casa, me ha ayudado".

También, reconoció todos los mensajes de apoyo que ha recibido en este terrible momento y valoró el apoyo de los tenistas españoles que lo han ayudado en esos momentos difíciles.

#RolandGarros ¡Así se festeja! Una semana después de la muerte de su madre, Roberto Bautista Agut 🇪🇸 le gana en cinco sets a Denis Istomin 🇺🇿 por 6-2, 6-7(3), 1-6, 6-4 y 6-4. (Gif by @doublefault28) pic.twitter.com/Px8grbspri — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) May 28, 2018

Bautista Agut recuerda que es ganarle a Djokovic, aunque solo logró ganarle en una de siete ocasiones en Shanghai 2016, pero confía porque lo ha complicado mucho cada vez que jugaron en arcilla.

"He jugado buenos partidos con él en tierra, el año pasado en Roma y hace dos años aquí. Voy a pensar en mi, centrarme en mi juego. Si me siento bien, le voy a poner las cosas difíciles", señaló el español confiado que si hace su juego puede pasar a octavos de final.

Simplemente, lo de Bautista Agut es un ejemplo de resistencia.