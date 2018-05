Por la ilusión de una nación: Perú tiene listo a los 23 que cumplirán el sueño de Paolo Guerrero

No es un adiós sino un hasta luego. Hoy me toca alentar a mi selección desde afuera y quería aprovechar para desearles el mejor de los éxitos porque se lo merecen, por ser un grupo maravilloso que le demostró al mundo que con rebeldía, entrega, alegría, enfoque y otros factores se puede cumplir el sueño de todo un país. Vayan y dejen al Perú en alto! Arriba Perú carajo!

