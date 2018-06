¿Quién reemplaza a Zidane? Pochettino coquetea con la opción y Löw se baja de la carrera por Real Madrid

El técnico argentino del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, no le cerró la puerta al Real Madrid, ya que es considerado como el principal candidato a la banca del campeón de Europa tras la salida de Zinedine Zidane.

"Hace diez días que acabo de renovar con el Tottenham. Estoy contento y feliz con que en Tottenham estén felices conmigo después de cuatro años. El fútbol te depara circunstancias que no esperas, lo importante es disfrutar del hoy, de cosas que se pueden tocar, hablar de suposiciones no ayuda a nadie", dijo el argentino.

En esa línea, Pochettino aseguró que "estoy en un proyecto espectacular y la motivación es tremenda. Me lo tomo con naturalidad (ese interés), no me afecta en absoluto a nada".

Además, el ex DT del Espanyol dijo que "¿Tú crees que los entrenadores pensarán que hay que ser valiente para dirigir a un equipo así? Yo pensaría todo lo contrario. Es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol".

Y al ser consultado si es imposible decirle que no al Madrid, el argentino respondió al periodista que: "¿Para ti sería imposible? Pero tú no eres yo", durante la presentación de 'Un mundo nuevo, Diario íntimo de Pochettino en Londres', el libro autobiográfico que firma junto al periodista Guillem Balagué.

Löw se baja

El seleccionador alemán, Joachim Löw, descartó "absolutamente" que pueda convertirse en el sucesor del técnico Zinedine Zidane en Real Madrid y admitió que le sorprendió la salida de Zizou.

"Puedo descartarlo absolutamente. El Real Madrid encontrará a buen seguro un buen sucesor. La renuncia de Zidane también me sorprendió a mi", dijo Löw en conferencia de prensa.

Además, el germano destacó la carrera de Zidane y los méritos que demostró para llevar a los merengues a lo más alto.