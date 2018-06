Sierra abre viejas heridas sobre su salida de Colo Colo: "No es la forma que me hubiese gustado"

Un gran año vivió el técnico chileno José Luis Sierra al mando del Al-Ittihad de Arabia Saudita, donde se coronó campeón de la Copa del Rey de Campeones, cerrando así un gran ciclo con su ahora ex club. Por lo mismo, el Coto valoró el aprendizaje que le dejó la liga árabe, a la cual catalogó de muy competitiva.

"Más allá de los títulos, que son lo que te dan repercusión, el balance es más que positivo por adaptarme a un idioma y una cultura distinta. Fue un desafío y un aprendizaje. Hoy, después de dos años en Arabia Saudita, me siento mucho más completo a cuando salí de Chile", señaló a La Tercera.

"Yo podría dar muchos argumentos de por qué la de Arabia Saudita es más fuerte. Por ejemplo, todos sus seleccionados juegan en Arabia Saudita. Te podría decir que fue Juan Miguel Callejón, que hoy está en Bolívar, y apenas duró seis meses y ahora es figura en Bolivia. Es difícil evaluar. Arabia Saudita también va al Mundial. Sí te puedo decir que es una liga competitiva", agregó.

Por otra parte, Sierra se refirió a su paso por Colo Colo, destacando las constantes críticas que le hicieron a su juego y la tormentosa salida del Cacique, rodeada de varias polémicas que dejó tras su paso por la banca.

"Estaba expuesto a la crítica, pero las entiendo. Uno sabe. A mí no me duele tanto la crítica, lo que a uno le duele es el tema que te criticaban por criticar, que nada era positivo. Yo lo sentía así, pero quizás era subjetivo. Yo lo veía así. No me considero menos valorado, ni me quiero victimizar. Es lo que me tocó y lo acepto", apuntó.

"No es la forma que me hubiese gustado salir de Colo Colo. Me hubiese gustado salir como salí de Unión. Una salida menos traumática, menos mediática, menos congestionada. Algo más tranquilo y normal", agregó.

Polémica con Chupete

Otro de los temas que abordó el también campeón con Unión Española fue a la pelea con Humberto Suazo, que desencadenó en una bullada salida de Chupete del club en medio del Apertura 2015.

"Lo de Humberto lo hubiese manejado de una manera distinta. Mirándolo para atrás, creo que lo hubiese hecho de otra manera. Yo lo intenté (dialogar con Suazo). Él no quiso arreglar la situación. Lo que sí, no hubiese ido hoy a tribunales. En ese momento me sentía con la responsabilidad por el club de dar la cara en el juicio. Hoy, mirándolo para atrás, no iría al juicio. Me sentía con la responsabilidad de llegar al final para contar cómo fue todo. Nunca más tuve contacto con él", cerró sobre el tema.

Además, y pese a no descartar volver a Chile a dirigir, manifestó su deseo de seguir en Medio Oriente: "Siempre creo y pienso que donde haya un proyecto entretenido, que me seduzca, estoy dispuesto a escuchar y ser partícipe. Eso pasa por cualquier lugar, no sólo por Chile, que no está dentro de mis prioridades. No renové ahora en Arabia porque después de dos años consideré que un tercer año no tenía la misma motivación, la misma fuerza y energía. Mi idea es seguir por esos lados"