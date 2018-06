Ampuero reconoce error por querer recuperarse rápido en la UC: "A veces uno no se cuida como debe"

El defensa de Universidad Católica, Branco Ampuero, reconoció un error en su recuperación de una desgarro que lo dejó fuera de los últimos partidos del líder del Campeonato Nacional 2018, cuando era una de sus grandes figuras.

En conferencia de prensa, el ex Deportes Antofagasta indicó que "me sirvió mucho el receso. Lamentablemente uno por querer jugar comete errores, no se cuida como debe. Como soy yo, que en cada entrenamiento y partido me entrego al cien por cien, te pueden pasar esas cosas".

Sin embargo, ahora consideró que "vengo al cien por ciento, me tomé una resonancia hoy en la mañana para confirmar que el último desgarro que tuve en el 'isquio' esté totalmente cicatrizado y así fue. Así que me reintegro a los trabajos".

Ampuero también destacó que "esta semanita nos sirvió mucho para descansar, cambiar un poquito el aire, visitar nuestros seres queridos. La semana comenzó muy tranquila, echamos a andar la máquina de a poco".

Además, sobre el partido que viene con Cobreloa en Copa Chile (domingo 17:30 horas), dijo que "el próximo duelo es el más importante que tenemos en el semestre, somos de metas muy cortas".

Finalmente, alabó la llegada de Sebastián Sáez a la UC, afirmando que "todos sabemos la calidad de jugador que es. Es un goleador, terminó en Audax siendo el goleador del torneo. Tenemos que insertarlo lo más rápido al grupo y darle todo nuestro apoyo para que pueda convertir, como con David Llanos, David Henríquez y Andrés Vilches, que juegan en el frente de ataque".