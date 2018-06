Terrible: ex seleccionado Sub 20 fue condenado a nueve años y medio de cárcel

Dura noticia fue la que recibió el futbolista y ex seleccionado sub 20 de Chile, Luciano Cabral. Finalmente la justicia de la ciudad de Mendoza resolvió declararlo culpable por el homicidio de Joan Villegas, condenándolo a nueve años y medio de cárcel.

El surgido de la divisiones inferiores de Argentinos Juniors, también fue sentenciado junto con su padre, José Cabral, quien deberá cumplir una pena de 16 años. También su sumó un tercer culpable, Alexis Olguín, condenado a 8 años tras las rejas.

El delito ocurrió durante la madrugada del 1 de enero de 2017, en la localidad de General Alvear. Según datos recopilados por la policía mendocina, la víctima murió después de recibir el impacto de una piedra en su cabeza, tras un confuso incidente.

En el plano futbolístico, Cabral jugó en el elenco de los "bichos colorados" donde compartió camarín con Juan Román Riquelme. También tuvo un paso por el Atlético Paranaense de Brasil, cuyo contrato se rescindió debido a sus problemas judiciales.

Por Chile, el mediocampista defendió a la Roja en el Sudamericano Sub 20 de Uruguay 2015, donde no tuvo una buena actuación bajo la dirección técnica de Hugo Tocalli, en un equipo que fue eliminado en la primera ronda del certamen. Después de eso, Cabral no volvió a defender a Chile y realizó su carrera en el cuadro de La Paternal, donde tuvo un gran segundo semestre en 2015 que lo llevó a Brasil.