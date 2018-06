La U se enfoca en los "chilenos extranjeros" para reforzar el plantel de Kudelka

Universidad de Chile presentó oficialmente al técnico Frank Darío Kudelka como su nuevo entrenador hasta diciembre de 2019, y luego de eso comenzó a planificar rápidamente lo que será el segundo semestre de 2018. Tras conseguir amarrar a Jean Beausejour para lo que queda del Campeonato Nacional 2018, la tarea de la concesionaria Azul Azul fue comenzar a buscar los refuerzos necesarios para el nuevo DT.

Dentro de ese plan, la principal preocupación es la imposibilidad que tienen de poder contratar a futbolistas que hayan disputado minutos en Primera División, y también la dificultad que se les presenta cada vez que quieren contratar a nuevos jugadores extranjeros para el equipo universitario.

Ante ese escenario, la concesionaria se ha enfocado en buscar jugadores chilenos que militan en el extranjero, ya que quedan fuera de esas dos reglas que ha puesto la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) para el período de contrataciones. Para eso, en la U llamaron al club León de México para preguntar la situación contractual y negociar posibles préstamos por Álvaro Ramos y Juan Cornejo.

Debido a la necesidad de delanteros, y ante la opción que tenían de que Beausejour se fuera del club, en la sociedad anónima trató de lograr un acuerdo de préstamo por los mencionados jugadores; además del llamado que hicieron a Eugenio Mena para conocer sus opciones de regresar a Chile para jugar por el cuadro universitario.

El problema de los extranjeros

Aunque la salida del argentino Luciano Fabián Monzón, por término de contrato, alivianó el trabajo del gerente deportivo Ronald Fuentes; la U aún cuenta con los futbolistas extranjeros Matías Rodríguez, Rafael Vaz, Jonathan Zacaría, Leandro Benegas, Yeferson Soteldo y Armando Cooper. Pensando en que la regla de la ANFP sólo permite tener cinco jugadores foráneos por plantel, en el Centro Deportivo Azul quieren mantener a Rodríguez, Vaz y Soteldo sin ninguna duda. El cuarto cupo se lo pelearán Cooper, el aún lesionado Zacaría y Benegas.

En el caso del mundialista panameño, en su entorno ha reiterado que su intención es seguir en la U hasta fin de año, pero en La Cisterna no están tan convencidos de esa opción. Por otra parte, el ex Palestino aún no está 100% recuperado de su lesión y en el CDA no saben si lo inscribirán. Por último, el Toro tiene ofertas formales de Deportes Iquique y el Sporting Cristal peruano de Mario Salas.

El quinto, en tanto, está reservado para algún jugador del gusto de Kudelka.