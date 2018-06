Yaya Touré reventó a Pep Guardiola y hasta deslizó tratos racistas: "Quiero ser el que rompa su mito"

Que Yaya Touré y Pep Guardiola se llevan mal es algo conocido por todos. El DT lo cortó apenas tomó el primer equipo de Barcelona y luego hizo lo mismo cuando arribó al Manchester City, jugando sólo una vez como titular en la última temporada para su partido de despedida.

Después de ocho temporadas en los Citizens, el marfileño abandonó el club tras la temporada 2017/18 y lo hizo muy molesto con el catalán. En entrevista con France Football, Touré declaró que quiere "ser el que rompa el mito de Guardiola".

"Traté de entender (por qué no jugaba). Incluso, pregunté en voz baja mis estadísticas a los entrenadores físicos y cuando me di cuenta de que eran tan buenas o mejores de los que jugaban, entendí que no era cuestión de físico", declaró Toure y agregó que "no sé por qué, pero tengo la impresión de que estaba celoso, me tomó por un rival, como si le hiciera un poco de sombra".

Pero el que fuera el mejor jugador africano durante 4 años seguidos deslizó que el problema con Guardiola podría ser algo más que una lucha de egos. "Fue cruel conmigo, ¿De verdad crees que en Barcelona podría haber hecho eso con Iniesta? Llegué a preguntarme si era por mi color de piel", dijo y explicó que "quizás nosotros, los africanos, no siempre somos tratados de la misma manera que otros. Cuando nos dimos cuenta que a menudo tenía problemas con los africanos, me hice preguntas".

"Finge no tener ninguno (problemas con los africanos), es demasiado inteligente como para quedar atrapado, pero el día en que ponga en un equipo a cinco africanos, prometo enviarle una torta", cerró el marfileño.