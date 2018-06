Definitivo: suspenden duelo amistoso entre Argentina e Israel tras fuertes amenazas

Israel no era un rival de nivel para Argentina e incluso les complicaba el traslado desde Barcelona, donde se encuentran entrenando actualmente los dirigidos por el ex DT de la Roja, Jorge Sampaoli.

Según indicaron medios argentinos, este duelo fue pactado solo por cuestiones políticas y monetarias, entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y empresarios judíos. Pero, finalmente no se disputará el anunciado amistoso, fijado para este próximo sábado.

Así lo oficializó Hugo Moyano, vicepresidente segundo de la AFA, quien indicó que "me parece bien que se haya suspendido el partido de la Argentina con Israel. Se ha hecho lo correcto, no valía la pena. Lo que pasa en esos lugares, donde matan tanta gente, como ser humano no se puede aceptar de ninguna manera. Las familias de los jugadores estaban sufriendo por las amenazas", dijo el dirigente a Radio 10, en medio de los rumores previos que daban por cancelado el partido.

Según consignó además el portal Infobae, el delantero Gonzalo Higuaín expresó el sentir de los futbolistas:"Creo que al final se pudo hacer lo correcto, ya quedó atrás. Obviamente primero están la salud y el sentido común, así que creemos que lo correcto es no ir".

La decisión fue valorada por la comunidad palestina. El presidente de la COPLAC, Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, Rafael Amaya, dijo que "esto es un triunfo de todos quienes a través de los medios, hicimos un esfuerzo para impedir que se concretara una injusticia en contra del pueblo palestino".

Agrego además que "así como critiqué, nobleza obliga, quiero reivindicar la figura de Lionel Messi y la de Javier Mascherano, que ejercieron de voceros del equipo para enfrentar al Chiqui Tapia de la AFA y comunicarles la decisión de los jugadores".

Polémica

Apenas se supo que se iba a jugar este encuentro, el último de los albicelestes antes de ir a Rusia, hubo serios reclamos por el hecho. El principal lo realizó el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, quien amenazó con mandar a quemar camisetas y afiches con la cara de Lionel Messi.

Asimismo, también hubo protestas en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de Barcelona, donde se desarrolló el entrenamiento de la Albiceleste, con banderas y camisetas ensangrentadas, sobretodo con el dorsal 10 y el apellido de Messi.

Pese a esto, la AFA está trabajando para buscar a un nuevo rival que enfrente a los dirigidos por Sampaoli este fin de semana, para cerrar la preparación correspondiente a al Copa del Mundo Rusia 2018.

⚠ URGENTE ⚠️ ¡Se confirmó que el partido amistoso entre #Israel 🇮🇱 y #Argentina 🇦🇷 fue suspendido! Algunos palestinos quemaron banderas argentinas y mostraron camisetas de Messi manchadas de sangre. pic.twitter.com/TXRS73Q0ub — Industria Argentina (@industriarg) June 5, 2018

SE SUSPENDIÓ EL PARTIDO ARGENTINA-ISRAEL POR DECISIÓN DE LOS JUGADORES, QUE LE PLANTARON CARA AL PRESIDENTE DE LA AFA. ESTO ES UN TRIUNFO D TODOS QUIENES A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS, HICIMOS UN ESFUERZO PARA IMPEDIR QUE SE CONCRETARA UNA INJUSTICIA EN CONTRA DEL PUEBLO PALESTINO — Rafael Araya Masry (@arayamas) June 5, 2018