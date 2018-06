Arsenal sumó el primer refuerzo de su nueva era post Wenger

El Arsenal anunció este martes la contratación del lateral suizo Stephan Lichtsteiner que llega tras terminar su contrato con Juventus y de esta forma se convierte en el primer fichaje de la era del español Unai Emery.

El cuadro gunner confirmó en su página web la llegada del suizo de 34 años, de gran paso por la Vecchia Signora, donde militó durante varias temporadas, disputando 250 partidos y ganando siete títulos seguidos de la Serie A italiana.

"Stephan trae una gran experiencia y liderazgo a nuestro equipo, es la clase de jugador con mucha calidad y una actitud y determinación muy positiva. Nos mejorará tanto dentro como fuera de la cancha", explicó Emery, el nuevo entrenador del Arsenal.

Por su parte, Lichsteiner que va a ocupar el número 12, dijo que "este es un gran proyecto, muy parecido al que comenzó Juventus en 2011. Espero aportar mucha experiencia y que juntos volvamos al nivel más alto de la Champions".

Lichtsteiner inició su carrera deportiva en el Grasshopper suizo en 2011, tras lo que pasó por el Lille francés, Lazio y Juventus en Italia.

El nuevo refuerzo de Arsenal:

Happy and honoured to be a Gunner! Will work hard and passionately day in and day out to achieve our sportive objectives and to win trophies with this great club! @Arsenal pic.twitter.com/h32IueSSob — Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) June 5, 2018