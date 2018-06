Golpe a la cátedra: Djokovic fue eliminado de Roland Garros ante el 72º del ranking

Tiene 25 años, es 72º del ranking de la ATP, frecuenta challengers y otros torneos de rango bajo, e incluso en el año 2016, fue suspendido por arreglo de partidos. Un currículo nada relevante es el que poseía el italiano Marco Cecchinato, hasta este martes, ya que podrá contar una tremenda historia a sus nietos: venció en cuartos de final al ex número uno del mundo (actual 22º), el serbio Novak Djokovic.

Cecchinato ganó por parciales de 6-3, 7-6 (4), 1-6 y 7-6 (11), en tres horas y 26 minutos, en un duelo donde el italiano impuso sus términos ante un desencajado Nole, quien no veía respuestas a su juego errático y que lo llevó a perder el primer set.

En la segunda tanda Djokovic comenzó a subir su rendimiento, pero el siciliano aguantó bien los embates y venció en tie break. Mientras que en el tercer set, apareció el tenista de élite que todos conocen y aprovechando el bajón físico de Cecchinato, lo aplastó por 6 a 1.

Todos pensaban que la igualdad sería el siguiente resultado más lógico, situación que estaba por ocurrir en el cuarto set, pero el italiano se levantó como un titán y dio vuelta el marcador adverso, logrando vencer al serbio.

Tras el encuentro, que celebró llorando y tendido sobre la tierra batida parisina, dijo que "quizá estoy todavía soñando. Es increíble vencer a Djokovic en unos cuartos de final. Jugué un partido increíble".

Por su parte, Djokovic comentó escuetamente que "no sé lo que voy a hacer (sobre su participación en el circuito de hierba). Acabo de salir de la cancha. Lo siento, pero no puedo dar una respuesta".

Cecchinato con este triunfo, se enfrentará con el austríaco Dominic Thiem, que venció a Alexander Zverev y de paso, se transformó en el en el jugador con menor ránking que disputará una semifinal de un torneo grande desde 2008, en Wimbledon.

Watch the highlights of the match between Marco Cecchinato and Novak Djokovic. The Italian won in four sets 6/3, 7/6, 1/6, 7/6. More videos on https://t.co/L0wmcUhyym #RG18 pic.twitter.com/gUEBEoa0KV

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2018