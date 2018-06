Alexis tiene nuevo compañero: Manchester United amarró a su primer fichaje de la temporada

Los clubes europeos no pierden el tiempo y la carrera por contratar jugadores para la próxima temporada ya comenzó. El Manchester United de Alexis Sánchez no se quiere quedar atrás, y ya tiene a un nuevo futbolista.

Se trata del volante ofensivo brasileño de Shakhtar Donetsk de Ucrania, Fred, quien desde este martes se convirtió en nuevo compañero del delantero chileno en los Diablos Rojos.

El elenco que dirige José Mourinho confirmó en sus redes sociales la llegada del mediocampista, que en la pasada temporada marcó tres goles en el campeonato ucraniano.

Fred tiene 25 años y comenzó su carrera en Internacional de Porto Alegre, desde donde saltó a Ucrania, país donde jugó por cinco temporadas.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8

— Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018