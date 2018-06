Pellegrini sin filtro: Recordó su descenso con la U, confesó que no volverá a Sudamérica y reconoció interés por Alexis y Vidal

Manuel Pellegrini dejó atrás el susto que pasó cuando el fin de semana pasado sufrió un asalto en Vitacura, en medio de sus vacaciones antes de tomar las riendas del West Ham United, club por el que fichó esta temporada tras ponerle fin a su periplo por China.

En una charla organizada por El Mercurio, el Ingeniero le hizo un guiño a la Roja. "No volveré a entrenar en Sudamérica, salvo si algún día tomo la Selección. Es otra forma de trabajar, otro profesionalismo, otras sensaciones y yo ya pasé por todo eso. Soy un agradecido de lo que viví, pero sería un retroceso”.

Además, confirmó que quiso fichar a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal cuando estaba en el Manchester City: "Es verdad que traté de llevarlos, pero en ese entonces el City estaba castigado por el fair play financiero y fue imposible. Yo feliz me los llevaría a mi equipo, pero ahora por un tema económico es imposible… Llevar a Bravo al West Ham tampoco es viable".

El entrenador recordó el doloroso descenso con la U en 1989. "Me sirvió mucho descender con la U, porque era muy soberbio, tenía 33 años y me fui a un curso a Europa y dejé a un ayudante, pero no le eché la culpa a nadie. De ese traspié aprendí".

Respecto a José Mourinho, sostuvo: "Nos topamos hace unos días en Londres y apenas me vio me saludó y me dio un abrazo. Hay una muy buena relación".

Por último, Pellegrini dijo: "Málaga ha sido el mejor período de mi carrera. No me arrepiento de haber tomado la decisión de ir allá, pese a que después de irme del Real Madrid tuve muchas otras ofertas sobre la mesa. Lo que viví en Málaga fue inolvidable".