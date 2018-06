La sinceridad de Matías Rodríguez: "No sabía si merecía seguir en la U"

Matías Rodríguez renovó en Universidad de Chile por un año y medio más, luego de una dura negociación en la que incluso se pensó que el jugador argentino no iba a seguir en el plantel azul.

Este martes, en conferencia de prensa, Rodríguez se refirió a la situación y fue muy humilde al reconocer que tuvo que ceder para mantenerse en el elenco con el que fue campeón de la Copa Sudamericana 2011.

"La renovación costó un poco, pero finalmente se llegó a acuerdo. Pensé mucho si me merecía seguir en el club. Siempre quise ganar acá. No sabía si me lo merecía o no. Por eso estaba nervioso. Haciendo un esfuerzo nos pudimos quedar. La familia también define mucho, en su bienestar. Irme a otro lado era complicado por los cambios", dijo Rodríguez.

Además, confesó que "tenía una propuesta segura de otro lado. Pero mi intención fue quedarme siempre acá. Cuando estaba menos motivado me imaginaba en otro lado. Porque acá es muy cómodo, pero yo sabía que teníamos que llegar a un acuerdo".

Por otro lado, el trasandino negó que haya existido una opción de irse a la UC, indicando que en nuestro país solo vestiría la camiseta azul: "Nunca supe lo de la Católica. Siempre dije que no, no iría a otro club en Chile que no sea la U".

Finalmente, se refirió a la llegada de Frank Darío Kudelka a la banca del Romántico Viajero: "He visto lo que ha hablado el profe. Se ve muy intenso en sus trabajos. Ojalá nos adaptamos rápido. El ya nos hizo saber que quiere ganar y ser protagonista. Nos dijo qué quería, nos planteó su idea. Ya en los entrenamientos marcó lo que quiere del equipo".