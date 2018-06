Se respiran nuevos aires: El cambio en la Roja Sub 20 que se coronó con el oro en Cochabamba

Por fin regresaron las sonrisas a la Selección Chilena Sub 20. Luego del fracaso en el Sudamericano del año pasado aún latente, el equipo de Héctor Robles comenzó una renovación pensando en el torneo de selecciones sudamericanas que se jugará el próximo año en nuestro país y los cambios parecen darle resultados, tal como quedó reflejado con el oro obtenido en Cochabamba en los Juegos Suramericanos.

Pero antes de alcanzar esta medalla dorada, la Rojita tuvo un largo proceso de entrenamientos y torneos amistosos para llegar de la mejor forma a uno de los grandes aprontes de cara al Sudamericano de 2019.

Fue así como, por ejemplo, el equipo dirigido por Héctor Robles aceptó participar en el cuadrangular Internacional Sport For Tomorrow Sub 21, disputado en Asunción, y sacaron cuentas más que alegres tras coronarse campeones. Con ese título en Paraguay, los dirigidos del Choro llegaron con dos campeonatos internacionales en la ruta a Cochabamba luego que vencieran a Japón, igualaran con Paraguay (ganó en penales) y derrotaran a Venezuela en la última fecha.

El resultado obtenido en Paraguay y ahora el oro en los Suramericanos 2018 ilusionan a la hinchada nacional, quienes aún no olvidan el fracaso que tuvo la anterior generación en el Sudamericano realizado en Ecuador, donde no sólo quedó eliminado en primera ronda, sino que también mostró un preocupante rendimiento en la cancha donde no obtuvo victorias y sólo sumó dos puntos en cuatro partidos.

¿Qué hizo Héctor Robles para lograr que la Sub 20 renaciera? Además de una fuerte autocrítica una vez que llegó a nuestro país, donde las frases como "la responsabilidad cuando un equipo no funciona es del entrenador", el técnico, desde mayo del año pasado y durante todas las semanas, decidió implementar ciclos de trabajo con 27 jugadores nacidos en el año 1999 para no repetir en Chile lo que les pasó en Ecuador.

La Roja Sub 20 se lució en Cochabamba / imagen: CARLOS VERA / COMUNICACIONES ANFP

Los entrenamientos se desarrollaron los lunes y martes en jornada doble para así no interrumpir la continuidad que podían tener los jugadores en sus respectivos clubes, y tienen como objetivo realizar trabajos que ayuden a perfeccionar aspectos técnicos y tácticos, los controles orientados, perfiles, finiquito y juego aéreo ofensivo.

En medio de esas prácticas, la Roja Sub 20 participó en la SBS International Cup 2017, donde conquistó el prestigioso certamen japonés tras vencer a la escuadra local, República Checa y Shizuoka. En esa oportunidad, el volante Ariel Uribe, perteneciente a Santiago Wanderers, fue elegido como la mejor figura del campeonato.

La comunicación con los clubes también mejoró. Durante el segundo semestre del 2017, el staff de la Roja Sub 20 recorrió los centros de entrenamientos de ocho equipos nacionales para así presentar su plan de trabajo con los juveniles, el calendario que tenía planificado y escuchar la visión que tenían los técnicos de cada jugador que Robles había nominado a la selección.

Aunque las comparaciones siempre son odiosas es necesario realizarlas para entender el cambio de chip que ha tenido el equipo. Gran parte del plantel del equipo que compitió en Ecuador eran protagonistas en sus respectivos equipos gracias a la regla Sub 20, por lo que, según palabras de algunos seleccionados, la lucha de egos y el individualismo se tomó el camarín.

"Nos faltó apuntar todos al mismo objetivo, al final se vio un equipo muy separado por individualidades. Algunos traían muchos minutos en sus clubes y se sintieron muy protagonistas, pensaron que con eso bastaba", reconoció en ese entonces el seleccionado de Wanderers, el seleccionado Kevin Vásquez.

Minutos más o minutos menos de los que puedan sumar en sus clubes, lo importante es que todo apunta que el equipo dirigido por Héctor Robles está trabajando a toda máquina para así no repetir el bochorno que pasaron sus colegas hace un año. Al menos así lo demostraron en Cochabamba al conseguir el oro en los Juegos Suramericanos. Un tremendo apronte de cara a lo que vendrá en el Sudamericano Sub 20 del próximo año en nuestro país.