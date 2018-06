César Fuentes no piensa en salir de la UC: "Estoy contento acá a pesar de no tener tantos minutos"

Uno de los jugadores que ha perdido protagonismo en Universidad Católica durante la era Beñat San José es el volante de corte César Fuentes. A raíz de aquello en San Carlos de Apoquindo comenzó a rondar la versión de que el rancagüino pidió salir a préstamo para tener mayor actividad, sin embargo el propio jugador descartó esa versión.

"La verdad es que me enteré por las noticias de que quería salir a préstamo, no es algo que di a conocer yo. Estoy contento acá a pesar de no tener tantos minutos como uno siempre quiere", manifestó al respecto el 6 de la UC en conferencia de prensa.

"Solamente estoy enfocado en Católica, en sumar minutos, consolidarme acá, ganarme un puesto de titular, pensando ahora en Cobreloa y Copa Chile. Eso del préstamo no ha pasado todavía por mi cabeza, estoy enfocado en el equipo, en seguir trabajando y hacer las cosas bien", prosiguió.

Publimetro Chile La UC deberá seguir esperando para disfrutar los goles de Sebastián Sáez El argentino no podrá actuar en las primeras fases de Copa Chile. Sólo podría aparecer si es que los cruzados llegan a semifinales de dicho torneo.

Sobre la pelea por el puesto de titular en la UC de Beñat, Fuentes afirmó que "siempre queremos jugar, estamos pendientes y en 'puntitas de pies' como hay que estar. Estamos entrenando a full, todos. Creo que el receso nos llenó de energía y esta semana se ha visto".

"Estamos todos luchando por un puesto, nosotros no decidimos quién va a jugar o no, pero estamos mostrando lo mejor de cada uno. Es una lucha sana que se está mostrando, eso nos ha llevado a lograr lo que hemos logrado el primer semestre y tenemos que seguir igual. Somos un equipo muy unido donde todos luchamos muy sanamente por un lugar en el equipo titular y es lo que vamos a buscar", continuó.

La UC debutará el domingo en Copa Chile ante Cobreloa en Calama, desde las 17:30 horas en el estadio Zorros del Desierto.