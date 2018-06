Chamagol presentó su proyecto para ser gerente deportivo en Colo Colo: "Yo conozco lo más íntimo y la idiosincrasia del club"

Colo Colo está en plena búsqueda de un gerente deportivo que colabore en la conformación del plantel junto al cuerpo técnico de Héctor Tapia. Por eso la directiva de Blanco y Negro se está reuniendo con distintos candidatos y este jueves se dio cita con el ex delantero Sebastián González.

Tras dicha reunión, Chamagol destacó sus virtudes para poder quedarse con el citado cargo. "Cuando empezó a hablarse sobre el perfil de la persona que necesitan para ser gerente deportivo, me di cuenta de que hay situaciones que van de la mano con lo que yo siento y con lo que necesita el club", manifestó.

"Primero que todo ser identificado con la institución. Yo conozco lo más íntimo y la idiosincrasia del club, llegué a los doce años. Hoy en día lamentablemente no hay nada, no hay ninguna estructura. Esa fue mi presentación y lo que yo traté de contarles", continuó.

Quien ha desarrollado una carrera como comentarista en distintos medios de comunicación durante los últimos años valoró que "pude presentarme y que conocieran lo que tengo estructurado, no solamente hace una o dos semanas cuando empezó a sonar mi nombre sino que con anterioridad sobre lo que significa el cargo de gerente deportivo, que hoy día está cuestionado y todavía no logra cuajar en el medio nacional, pero que los grandes clubes lo tienen incorporado a través de una estructura, de una planificación. Yo creo que eso es lo que Colo Colo hoy en día necesita".

González comentó que en Blanco y Negro "están escuchando a algunas opciones que tienen de los nombres que han salido, obviamente no están muy alejados de lo que ha trascendido, por algo yo estoy aquí. Estoy dispuesto a asumir un cargo como ese con lo que representa, sobre todo por lo que necesita la institución que es profesionalizar y eso se hace a través de una preparación".

Al entregar un diagnóstico sobre la realidad actual del Cacique, el ex atacante sostuvo que "Colo Colo hoy en día no tiene ninguna estructura, y si sigue manejándose de esa forma va a seguir como está. El club ha perdido mucha identidad, mucha credibilidad y es el club más grande de Chile. Hay que apostar a mejorar eso pero a través de un lineamiento, de algo estructurado que es algo que hoy en día el club no lo tiene".