Jugadores de la NBA eligen a James Harden como MVP y Donovan Mitchell como novato del año

La mega estrella de Houston Rockets, el barbudo James Harden fue escogido por la Asociación de Jugadores de la NBA, como el MVP (Most Valuable Player) de esta temporada 2017-18.

De esta manera, Harden corona un año importante en lo personal, pero que se vio un tanto manchado por la derrota de su equipo en la final de la Conferencia Oeste, frente a los imparables Golden State Warriors e incluso, desaprovechando una ventaja de 3 a 2 en esa serie.

"The beard" también fue escogido como el jugador más difícil de defender, en una temporada que lo tuvo como figura consular en el equipo de Houston, superando a figuras como LeBron James, Kevin Durant o Anthony Davis.

Por su parte el escolta de Utah Jazz, Donovan Mitchell, fue seleccionado como el mejor rookie (novato) del año. El joven de 21 años, tuvo que competir ante Ben Simmons de Philadelphia 76ers y Jayson Tatum de Boston Celtics, quienes también tuvieron una temporada con alto nivel.

Mitchell fue reconocido además, durante el pasado Juego de las Estrellas, el 18 de febrero, donde se coronó como campeón del concurso de clavadas o mates.

Por último, Lou Williams, Rudy Gobert y Russell Westbrook, fueron premiados como Mejor Sexto Hombre, Mejor Defensor y Jugador con más estilo de la NBA.

Los premios se entregarán el próximo martes 26 de junio.

