Osella define los refuerzos para salvar del descenso a San Luis

El nuevo entrenador de San Luis, el argentino Diego Osella, dio a conocer los puestos en los que pretende reforzar al equipo canario durante el receso mundial, con el objetivo de potenciar al cuadro que se encuentra sumido en la lucha por no perder la categoría.

En su presentación oficial como DT del conjunto quillotano, el trasandino reveló lo acordado con la dirigencia en materia de fichajes. "El pedido que he hecho tiene que ser un enganche, que debe ser de jerarquía porque es una posición importante para el equipo", tiró de entrada.

"También un volante externo por derecha distinto, que sepa meterse a jugar y fuerte en el uno contra uno. Lo otro, un central y un atacante, entre el cupo que queda de extranjero y el nacional por la lesión de Lucio (Compagnucci)", prosiguió.

Por otro lado Osella, quien vivirá su segunda etapa en San Luis después del exitoso ciclo entre 2009 y 2010 en el que consiguió el ascenso a Primera División (2009), se refirió a las comparaciones con su antecesor, Miguel Ramírez. Al argentino se le cataloga como un DT resultadista, mientras que Cheíto remarcaba que la búsqueda del protagonismo era lo fundamental en su trabajo.

"No sé si mi propuesta es tan distinta a la de Miguel (Ramírez). Creo que él, sin conocerlo a él ni su pensamiento, a lo largo de todo su proceso acá, ha hecho las cosas muy bien. No tengo duda de eso porque he estado en contacto con la gente del club, porque lo sigo siempre por se la primera institución que me tocó dirigir profesionalmente a los 38 años", expresó el ex estratega de Newell's Old Boys, destacando que Ramírez "sostuvo a San Luis en la categoría, que no es poca cosa".