El Pollo Véliz con todo: "Me amenazaron de muerte por criticar a Castillo, yo dije que era limitado y lo es"

Mientras en Chile había sonrisas por el buen empate ante Polonia, Leonardo Véliz criticó el rendimiento del delantero Nicolás Castillo e incluso, confidenció que recibió una carta de reclamo de los Pumas de la UNAM y hasta amenazas de muerte, por decir que el ariete era poco dotado técnicamente hace unos meses.

En conversación con el panel del programa Fea Latitud de Vía X, precisó que "yo dije que era un jugador limitado y lo es, le falta técnica, dominar el pie izquierdo. Los mexicanos se sintieron, me amenazaron de muerte y hasta el club me mandó una carta por hablar mal de Castillo. No hay que negar que tiene fuerza, potencia y buen remate, pero debe aprender otras cosas".

Asimismo, precisó que “yo nunca tuve a Castillo en inferiores y con las condiciones que mostraba no lo hubiese llamado, a mí me gustaban los delanteros como Neira, Tapia, Rozental o Galaz”. Esto, debido a que el Nico manifestó que Véliz si lo había citado, cuando solo tenía 10 años.

Selección

El "Pollo" también se dio el tiempo de criticar a Arturo Vidal y a Mauricio Pinilla, por sus actuaciones en la selección.

Sobre el volante del Bayern Munich, dijo que "se veía venir esto, el camarín estaba contaminado, la lucha de Bravo con Vidal es la guinda de la torta, adentro del vestuario había malestar por conductas negativas de algunos jugadores que voy a nombrar con todas sus letras, Arturo Vidal”.

Incluso fue más allá: “Arturo Vidal tiene falencias, Vidal tiene doble discurso, doble standard, él no puede decir que Bielsa no le dejó nada, solo dice eso porque Bielsa no le aguantó algunos actos de los que era protagonista”.

Y sobre Mauricio Pinilla, tampoco tuvo palabras muy amenas, recordando aquel fatídico travesaño en los octavos de final ante Brasil. "Yo no sé, como en una mente, cabe tatuarse un fracaso. Me cuesta comprender todo esto, no sé cómo se pudo tatuar ese tiro, uno puede tatuarse cosas que uno adora, no un tiro en el palo que nos hizo llorar a todos".