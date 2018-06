Se quedaron con las ganas: Rueda dejó sin minutos a cuatro de los 27 convocados para la gira a Europa

El seleccionador nacional Reinaldo Rueda cumplió su objetivo de utilizar nuevos nombres en esta gira europea, donde Chile se enfrentó a Rumania (2-3), Serbia (1-0) y Polonia (2-2).

De la lista de 27 nombres que llevó a esta seguidilla de encuentros ante rivales del viejo continente, Rueda utilizó a 23 jugadores. El colombiano dejó sin minutos a cuatro elementos que se esperaba que sumarán rodaje en estos compromisos.

Ellos son Cristopher Toselli, Benjamín Kuscevic, Pablo Galdames y Víctor Dávila, los únicos futbolistas que no tuvieron acción en estos partidos donde el técnico probó diversas fórmulas de juego.

Revisa los cuatro casos que quedaron en cero:

Toselli: El portero es el gran damnificado de esta gira, ya que era el que tenía más experiencia de tres arqueros. Sin embargo, su inactividad en el Atlas de México le jugó en contra y Rueda decidió probar a Gonzalo Collao y Gabriel Arias, dejando al ex UC en la banca y sin oportunidad de mostrarse. Sin Claudio Bravo y Johnny Herrera estaba llamado a ser el titular, pero en esta pasada perdió mucho terreno.

Kuscevic: El zaguero de la UC es parte del recambio que busca Rueda, sin embargo en esta gira quedó sin minutos debido a la gran presencia de jugadores en esa posición de zaguero central. Delante de él están Enzo Roco, Guillermo Maripán e Igor Lichnovsky. Incluso Francisco Sierralta (jugó tres minutos ante Polonia) aparece más adelante en la consideración del colombiano, por lo que deberá luchar por quedarse con un cupo.

Galdames: El volante de Unión Española fue el único jugador en su posición que no jugó en esta gira, en una zona del campo donde hay muchísimas alternativas y Rueda decidió no ocuparlo, perdiendo terreno en relación a jugadores que no estaban muy considerados anteriormente como Jimmy Martínez, uno de los ganadores de esta pasada.

Dávila: Una de las grandes esperanzas del fútbol chileno y por quién Rueda dio buenos conceptos antes de la gira se esperaba que mostrara el nivel que exhibe en Necaxa. Sin embargo, contra todo pronóstico, no jugó un sólo minuto en Europa, pese a que incluso se le dio como titular antes del partido con Rumania. El joven de 21 años seguramente tendrá más opciones, pero deberá ratificar su puesto con buenas actuaciones en los Rayos.