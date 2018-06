Gonzalo Jara y el problema Bravo-Vidal: "Hay cosas que se tienen que aclarar"

El problema de Claudio Bravo y Arturo Vidal parece no tener pronta solución y cada día suma un nuevo antecedente. La semana pasada, por ejemplo, fue el arquero el que aseguró que no tenía ninguna conversación pendiente, mientras que el mediocampista aseguró que es un "tema cerrado".

Sin embargo, el tema parece lejos de estar cerrado y la conversación pendiente entre ambos jugadores parece ser el gran problema. Al menos, así lo cree uno que compartió selección con ambos, Gonzalo Jara, quien dialogó tras la victoria por 2 a 1 que consiguió Universidad de Chile ante La Serena, por la ida de la segunda ronda de la Copa Chile.

"No he sabido lo que pasa en la interna del plantel, pero hay cosas que se tienen que aclarar y espero que se aclaren por el bien de la gente y de la selección. Esta generación, por todas las cosas que logramos, no se merece que se hable mal, por ahí parte el respeto que tenemos que tener nosotros internamente. Más que una conversación grupal, creo que debe haber una entre las personas que hoy en día están en la disputa", señaló en declaraciones que recoge Radio Cooperativa.

"Esto me provoca tristeza, convivimos mucho tiempo, pasamos muchas concentraciones juntos, también vacaciones a los que nos tocó jugar las Clasificatorias. Yo soy partidario de lo que dicen algunos compañeros, para mí la selección está ante todo, personalmente no puedo decirle que no a la selección en ningún momento", concluyó Jara.