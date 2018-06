Manuel Pellegrini confesó que le dolió rechazar dirigir a la selección chilena

Manuel Pellegrini estuvo muy cerca de convertirse en el entrenador de la selección chilena. El actual DT del West Ham United fue contactado por el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y el Ingeniero confesó que le dolió en el alma decirle que no a su amigo.

"Imagina el dolor de decirle a Arturo (Salah) que no aceptaba la selección. Me dolió en el alma, pero como nuestra amistad va más allá, entendió perfectamente. Podré ser adicto, pero necesito esa adrenalina de perder o ganar. No es un tema cerrado dirigir a Chile, porque quizás más adelante no tenga un club que me motive", expresó Pellegrini al diario El Mercurio.

"Si tuviera que elegir una, elegiría sólo la de mi país. Soy completamente chileno y no podría agarrar un equipo para ganarle a Chile. En todo caso, la selección no es un capítulo cerrado para mí", agregó.

Sobre su presente, dijo que "el West Ham me estaba buscando desde hace tiempo, pero yo estaba en el Manchester City y entonces no era opción. Ahora sí. Y queremos hacer un equipo competitivo".

Por último se refirió al cuestionamiento que le han realizado por llevar pocos jugadores chilenos a sus equipos. "Otra fábula es que no me intereso en llevar a jugadores nacionales a mis equipos. Tuve a Eladio Rojas en Liga, a Manuel Iturra en Málaga, a Matías Fernández en Villarreal y traté de llevar a Alexis Sánchez al City, pero no pude porque ese año había restricciones por el problema del Fair Play Financiero".