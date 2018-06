Pep Guardiola le respondió a Yaya Touré por las acusaciones de racismo

Yaya Touré no se fue nada de bien de Manchester City y no olvida el trato que tuvo Pep Guardiola con él. El hecho de no ser considerado por el español lo terminó alejando de los Citizens y tras irse de los ingleses no se guardó nada, llegando, incluso, a acusar de tratos racistas al técnico y ser enfático al señalar que "me encargaré de acabar con el mito de Guardiola".

Las declaraciones del mediocampista dieron la vuelta al mundo y generaron diversos comentarios. Por lo mismo, fue el propio DT el que salió a desmentir las acusaciones de Touré. En entrevista con TV3, el catalán señaló que "es mentira (los tratos racistas) y lo sabe. Estuvimos juntos por dos años y ahora es cuando lo dice, nunca me dijo nada cara a cara".

Además, sobre la posibilidad de algún día volver a dirigir al Barcelona, Guardiola señaló que "como entrenador se ha acabado, porque no soy el mismo ni su mirada hacia mí es la misma".