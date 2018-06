El complejo escenario que tiene la U para repatriar a Sebastián Ubilla y Gonzalo Espinoza

Universidad de Chile empezó con el pie derecho la era del nuevo técnico Frank Darío Kudelka y goleó 4-1 a Deportes La Serena, en un duelo válido por la segunda fase de la Copa Chile. Los azules derrotaron a los serenenses el pasado domingo en el Estadio La Portada, y dieron luces de los primeros ajustes que hizo el ex entrenador de Talleres al equipo.

Pese a ese buen resultado inicial, Kudelka podría lamentar su primera baja durante su proceso con los universitarios, si es que se confirma la partida del volante Lorenzo Reyes a Atlas de Guadalajara. El seleccionado chileno está en los últimos detalles de la negociación con los mexicanos y por eso el nuevo DT podría quedarse sin uno de los pilares que tenía el equipo antes de su llegada.

Bajo ese escenario, la dirigencia de Azul Azul ha trabajado largamente para asegurar una renovación de Reyes, pero ante sus infructuosos esfuerzos, también ha sondeado diferentes mediocampistas que podrían reemplazarlo de cara a la próxima temporada. Uno de esos futbolistas es el ex volante universitario, Gonzalo Espinoza, quien ha tenido un difícil año con el Kayserispor de Turquía.

"La idea es no andar apurando cosas, si se da, se da, pero si no, no depende de la U ni tampoco de mí, depende completamente de los turcos porque tengo un año más de contrato todavía, entonces depende de eso", había asegurado Espinoza hace un par de semanas a El Gráfico Chile, en el contexto de una situación que no ha cambiado mucho según relatan cercanos al jugador.

Una situación compleja, ya que su actual club pidió a la U que compre el pase de su ex futbolista, pero en el Centro Deportivo Azul sólo buscan préstamo. Ante eso, una posible salida es difícil, pero que igual está siendo manejada por su representante.

Caso Ubilla

Ubilla y Espinoza se hicieron muy amigos durante su paso por la U / Agencia UNO

Por otra parte, y ante la llegada de Kudelka, la U comenzó a buscar punteros chilenos que militaran en el extranjero y que se pudieran acomodar perfectamente al esquema que pide su nuevo entrenador. Dentro de esa lista apareció Sebastián Ubilla, ex delantero azul, quien no lo estaba pasando bien en el Al Shabab de Arabia Saudita donde incluso tenía sueldos impagos.

Según apuntan cercanos al Conejo, su intención es regresar a los azules con negociaciones que está viendo su agente, pero que la opción no es segura y que prefiere no hacerse falsas ilusiones de buscar volver al club del que últimamente se declaró fanático. En caso de que no funcione eso sí, el representante del ex Santiago Wanderers maneja otras ofertas que podrían posicionarlo en otro club del extranjero.