Aránguiz defiende a la Generación Dorada de la Roja: "Nos tocó caer, pero aún tenemos muchas condiciones"

Con el Mundial cada vez más cerca, más duele que Chile no esté clasificado a Rusia 2018, y Charles Aránguiz así lo siente. El volante declaró "estar triste como todo hincha, porque creemos que deberíamos estar ahí, pero en el fútbol pasan este tipo de cosas y hay que llevarlas tranquilamente".

"Hay que hacer un resumen de estos años en que el equipo estuvo a gran nivel, si no estamos es porque cometimos errores, pasaron muchas cosas, así que este es el momento de recuperarse, de pensar, de volver al camino donde estuvimos compitiendo a gran nivel. Se van a hacer cambios, llegó un DT nuevo, entonces será un resumen de eso, rescatar lo bueno y ponernos en este nuevo proceso", dijo en el programa La Magia Azul, de radio Universidad de Chile.

Además, el ex Universidad de Chile agregó que "nos toco esta vez caer, pero vamos a levantarnos porque tenemos aún muchas condiciones, se sumarán otros al grupo, pero lo asumimos, nos tocó caer, pero no podemos echar todo a la basura de lo que se ha hecho en estos 10 años, con tristeza, nos tocó caer y hay que levantarnos".

La final del "cotillón"

El 12 de junio de 2012 los azules tenían que derrotar a Universidad Católica por tres goles de diferencia para ser campeones, luego que en la final de ida los cruzados ganaran 2-0. Es por eso que los dirigidos por Juan Antonio Pizzi habían llegado con el ánimo en las nubes.

Aránguiz recordó esa final de la que han pasado 7 años y que los azules ganaron por 4-1 en la vuelta. "Después del primer partido nos fuimos con tristeza y al otro día sentí el apoyo del hincha, porque ellos tenían más fe que nosotros desde el comienzo", afirmó el campeón de la Sudamericana de ese mismo año y agregó que "fue un partido muy emocionante, pasó de todo en esos dos partidos, al final no se cree que se logró ese resultado, pero fue un partido muy lindo".

Sobre las posibilidades de volver, el jugador del Bayer Leverkusen señaló que "siempre agradezco este apoyo, desde que llegué hasta que me fui siempre me sentí cómodo en la U. El hincha me fue respetando, queriendo y hasta hoy me recuerda mucho. No sé si merezco ese cariño. Espero volver y disfrutar de esos momentos, de salir a la cancha a estadio lleno".

Además, Aránguiz no descartó dejar al cuadro de las aspirinas, aunque aseguró que sus decisiones pasan por "un tema familiar, me preocupo de que mis hijos estén bien, adaptados. En lo personal, de jugar, estar considerado y dentro del grupo. En Leverkusen fui de menos a más, me costó por la lesión y estoy muy cómodo, entonces estar cambiando lugar no me acomoda mucho, pero si viene algún club a hablar veremos lo mejor", cerró el volante.