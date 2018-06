Benegas dejará la vida en la U: "Si el DT me da media posibilidad de tener un puesto, la voy a pelear"

El delantero Leandro Benegas confirmó que se quedará en Universidad de Chile durante el segundo semestre de 2018 para pelear un puesto, desestimando el interés de equipos como Deportes Iquique y Sporting Cristal de Perú, quienes querían contar con él a través de un préstamo con los azules.

En esa misma línea, el atacante mendocino manifestó que busca ganarse la confianza con el nuevo técnico Frank Darío Kudelka, a quien definió como exigente y entregó luces de la forma de entrenamientos y el juego que quiere realizar en la U.

"Mi postura es que si el nuevo técnico me da media posibilidad de tener un puesto, la voy a pelear. Si siento que no tengo posibilidades, ahí se tomarán otros caminos. Con media posibilidad la voy a pelear al máximo, es lo que me caracteriza. Eso lo dejé bien en claro", aseguró Benegas.

Publimetro Chile Benegas quiere quedarse a pelear un puesto en la U e Iquique busca otras opciones en el ataque El delantero ha confesado a sus cercanos que tiene esperanzas de jugar con Frank Kudelka, mientras el presidente iquiqueño comienza la búsqueda de otros arietes.

"Siempre cuando se comienza una nueva etapa con técnico nuevo todos somos refuerzos y empezamos de cero. Kudelka se caracteriza mucho por trabajos exigentes en todo momento, mucho trabajo con pelota y presión alta, tratar de quitar lo más arriba el balón y volver a comenzar cuando no se puede atacar. Ser directo según el rival, son varias cosas que hemos trabajado en la semana", agregó.

Por otra parte, y sobre la posible salida del mediocampista Lorenzo Reyes del club, Benegas manifestó la gran relevancia que tiene Lolo para el equipo, pero le desea lo mejor si se concreta la oferta del Atlas de México.

"Si es así, como se dice, obvio que es un jugador importante para nosotros, todos sabemos lo que ha hecho en este tiempo para el club. Si se llega a dar lo que se rumorea le deseo lo mejor. Es un gran jugador, un jugador de selección y que sea lo mejor de acá en adelante", finalizó.