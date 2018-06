¿Lo jugará Vidal? Bayern Munich anunció amistoso ante Manchester United con Alexis a la cabeza

En medio de la fiebre que provoca el Mundial, los grandes clubes de Europa no paran en su planificación de la próxima temporada, es por eso que Bayern Munich y Manchester United confirmaron un amistoso de preparación y donde se aprovechará de reinaugurar un remozado Allianz Arena.

El amistoso podría juntar a Alexis Sánchez y Arturo Vidal, pero en la duda de lo que pase con el volante. El Rey Arturo podría dejar al cuadro alemán según indican los rumores del mercado y uno de los clubes en el que ha sonado es el equipo de José Mourinho.

El United llegará a Munich justo después de una gira por Estados Unidos, donde enfrentará al San José Earthquakes, al América de México, el AC Milan, el Liverpool y el Real Madrid, mientras que el cuadro de Niko Kovac incluye amistosos ante Juventus y Manchester City.

El partido ya tuvo su primera polémica cuando la cuenta oficial del Bayern le respondió a los ingleses que "lo único que nos interesa son unos penales y como club inglés, no creo que sepan mucho de eso", a lo que los Diablos Rojos contestaron que "no sabemos porque no los necesitamos para ganar la final de Champions League de 1999″. El encuentro se jugará el próximo 5 de agosto.

Just as well that we didn’t need them to beat you in the #UCL final back in 1999 then, isn’t it? 🙄 pic.twitter.com/fllThHNaDd

— Manchester United (@ManUtd) June 11, 2018