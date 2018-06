Diego Rojas no se mueve de San Carlos de Apoquindo: "Estoy a disposición al cien en la UC"

Pese a perder terreno en la recta final de la primera vuelta del Campeonato Nacional 2018, el mediocampista Diego Rojas manifestó que no contempla moverse de Universidad Católica. El 10 cruzado sostuvo que quiere mantenerse en la precordillera y seguir dando pelea en el equipo de Beñat San José.

"Estoy a disposición al cien en Católica, cuando me necesiten voy a estar, si es del arranque o después yo voy a dar mi cien por ciento siempre. Yo me siento feliz en Católica y trato de aprovechar los minutos que me den", declaró el antofagastino en medio de una clínica de fútbol que ofreció el plantel de la UC en la comuna de Huechuraba.

El plantel se la UC se trasladó por completo a Huechuraba para realizar una clínica de fútbol. No estuvo presente Fernando Cordero, quien se recupera de un esguince de rodilla izquierda #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/hqjk7aJx6v — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) June 13, 2018

De dicha manera el volante formado en las inferiores de la Franja descartó querer salir a préstamo, pese a ciertas especulaciones al respecto y al presunto interés de Santiago Wanderers por querer contar con sus servicios para el segundo semestre en la competencia de la Primera B.

Además, Rojas valoró su actuación en la victoria 2-1 sobre Cobreloa en Calama por la segunda fase de la Copa Chile. "Creo que el otro día lo hicimos bien en general. Las oportunidades que a uno le dan hay que aprovecharlas, creo que lo hice bien y debo seguir por ese camino", expresó.

Nada claro con Cordero

Por otro lado, el e seleccionado Sub 20 se refirió a la situación de Fernando Cordero, quien vive sus últimos días en Universidad Católica en plena recuperación de un esguince de rodilla izquierda. "Al Chiki lo vemos bien, si está bien o mal como que no se le nota, siempre está feliz, siempre es un aporte para el equipo, por eso hay que apoyarlo, sobre todo en este proceso que quizás es difícil", dijo.

"El equipo está con él, lo que decida contará con nuestro apoyo, pero se le ve bien, se está recuperando, está haciendo entrenamiento diferenciado pero lo está haciendo bien", continuó, explicando además que "él todavía no tiene claro lo que hará, no nos ha dicho nada, pero cuando lo tenga claro obviamente nos va a decir primero a nosotros, a los integrantes del equipo que hemos estado con él".