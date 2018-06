Estadios de NFL, un recinto histórico y otros techados: todas las sedes del Mundial 2026

El Mundial de Fútbol de 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en una cita histórica en la que ya se dieron a conocer los estadios que presentará cada país organizador para albergar los partidos de esta Copa del Mundo.

En Estados Unidos tienen 17 ciudades como opciones de sede, donde destaca el estadio MetLife en Nueva Jersey, lugar en el que la Roja de Juan Antonio Pizzi se coronó campeón de la Copa América Centenario 2016, al ganarle por 4-2 a los penales a Argentina.

Mientras, que Canadá postula a tres sedes, México ya tiene decidido los estadios para albergar este certamen.

Publimetro Chile Con tres sedes, 48 equipos y 80 partidos: así se jugará el Mundial de Norteamérica 2026 La FIFA confirmó como sede a Estados Unidos, Canadá y México, en una cita inédita que contemplará una inversión de 2.160 millones de dólares.

Sedes mexicanas para el Mundial 2026:

El estadio Azteca / Getty Images

Estadio Azteca

Fue construido en Ciudad de México y su inauguración fue el 29 de mayo de 1966 en Ciudad de México con un empate a 2-2 con el campeón mexicano América y el Torino italiano. Tiene una capacidad de 87.000 espectadores.

Es el único estadio que tiene dos finales de Mundiales en su cancha: la de 1970 con la consagración de Pelé cuando Brasil le ganó 4-1 a Italia. Y en el 86', cuando la Argentina de Maradona le ganó 3-2 a Alemania Federal en la final.

Estadio BBVA Bancomer de Monterrey / Twitter

Estadio BBVA Bancomer Está ubicado en la ciudad de Monterrey y fue inaugurado el 2 de agosto de 2015 con los Rayados ganándole por 3-0 al Benfica portugués. Tiene capacidad para 53.000 espectadores.



Estadio Akron de Guadalajara / Twitter

Estadio Akron

Ubicado en la ciudad de Guadalajara, fue reinaugurado el 29 de julio de 2017 con un amistoso entre el Chivas y el Manchester United, donde los aztecas ganaron 3-2.

Antes tenía el nombre de Omnilife, pero la empresa Akron se convirtió en socio y ahora llevará el mismo nombre por 10 años. Tiene la capacidad de 49.850 espectadores.

Posibles sedes de Estados Unidos:

AT&T Stadium / Getty Images

AT&T Stadium

Estadio ubicado en la ciudad de Dallas, fue inaugurado el 27 de mayo de 2009. Tiene 105.000 espectadores y es el estadio de Dallas Cowboys de la NFL.

Mercedez-Benz Stadium / Getty Images

Mercedes-Benz Stadium Estadio ubicado en Atlanta, inaugurado el 11 de septiembre de 2017. Tiene una capacidad 71.000 personas y es el estadio de Atlanta Falcons de la NFL y Atlanta United de la MLS.

Rose Bowl / Getty Images

Rose Bowl

Fue inaugurado el 1 de enero de 1992 en Los Angeles con 92.600 espectadores. Ha recibido cinco ediciones del Super Bowl y la final del Mundial de 1994, donde Brasil le ganó 3-2 a Italia por penales.

Otros estadios que están considerados son Metlife Stadium (New York/New Jersey), Arrowhead Stadium (Kansas City), NRG Stadium (Houston), Levi's Stadium (Santa Clara), M&T Bank Stadium (Baltimore), Nissan Stadium (Tennessee), Lincoln Financial Stadium (Philadelphia), Century Link Field (Seattle), Gillette Stadium (New England), FedEx Field (Washington), Hard Rock Stadium (Miami), Paul Brown Stadium (Cincinnati), Sports Authority Field at Mile High (Denver) y Camping World Stadium (Orlando).

Además, Canadá ya presentó sus tres opciones de sedes para la cita mundialista de 2026, donde destacan los estadios:

Commonwealth Edmonton El cual fue inaugurado en 1978 con una capacidad de 60.081 asientos para el público. Es el estadio de Edmonton Eskimos de la Liga Canadiense y es el estadio del 3-0 de Chile contra el Congo en el Mundial Sub-20 de 2007.

Twitter