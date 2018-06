"Si Argentina logra agarrarle la mano a Sampaoli es un candidato fijo"

Chile lo mira por TV, no queda otra. Nuestro medio futbolístico sólo se debe conformar con ver el Mundial de Rusia 2018 por televisión ante la dolorosa eliminación de la Roja en las últimas eliminatorias y por ello no queda más que seguirle la pista a las selecciones que sí clasificaron.

"Es raro que Chile no esté en el Mundial, si bien es un espectáculo maravilloso, ver los partidos y que no esté Chile es como que algo falta, como que el Mundial no me llena todavía", expresa el capitán de Universidad Católica, Cristián Álvarez.

Al hacer su apuesta, el Huaso no duda: "Si Argentina logra agarrarle la mano a Sampaoli me parece que es un candidato fijo", aunque también deja en claro que: "para mí siempre está Brasil y Alemania, esos son los más fuertes".

Cristián Álvarez pone sus fichas en Argentina / Foto: Agencia UNO

Más allá del espectáculo que se vive en Rusia, el veterano de los cruzados manifiesta: "Espero que el haber quedado fuera del Mundial nos permita sacar cosas positivas, que no nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó, ojalá que para el próximo Mundial clasifiquemos y seamos el equipo que de hace rato venimos siendo".

El ídolo de la UC plantea que "para eso se necesita mucho trabajo, no es llegar y depender de una camada de jugadores que nos saquen campeones o nos clasifiquen al Mundial, debemos depender de todo el trabajo de la selección chilena, independiente de los jugadores o el técnico que esté, el trabajo de todas las partes es la base".