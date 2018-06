Mundial Rusia 2018: Uruguay sacó la garra y le ganó a la uruguaya a un Egipto que se complicó sin Salah

Si hay algo que a Uruguay siempre le ha costado en los mundiales es el partido de debut. Y en el Mundial de Rusia 2018 no fue diferente. Pese a que se enfrentaron a un Egipto diezmado por no tener a un lesionado Mohamed Salah, quien no se alcanzó a recuperar del encontrón con Sergio Ramos y quedó fuera del equipo titular, los charrúas se complicaron para romper a un ordenado equipo egipcio y recién pudieron ganar en el final del partido. Como era de esperar, lo lograron con un cabezazo.

Sabiendo que el rival no tenía a su máxima figura, los uruguayos controlaron el partido y tuvieron la pelota, aunque generaron pocas ocasiones de peligro. Eso hasta que se acercaba el final, donde, como es costumbre, sacaron a relucir su garra charrúa y empezaron a buscar la victoria de manera desesperada. Dos remates de Edinson Cavani, uno que tapó el arquero de Egipto y un tiro libre que dio en el travesaño, estuvieron cerca de darle un triunfo, pero el arco egipcio parecía completamente cerrado.

Los minutos avanzaban y el empate a cero no se movía en Ekaterimburgo. Sin embargo, en el ambiente estaba la sensación que, una vez más, Uruguay podía ganar a la uruguaya. Y fue exactamente lo que pasó. Cuando se jugaban 88 minutos, un centro al área encontró a José María Giménez y sacó un cabezazo perfecto para decretar el 1 a 0 definitivo.

Con este resultado, Uruguay suma tres unidades y queda segundo del Grupo A, que es comandado por Rusia tras su contundente victoria por 5 a 0 ante Arabia Saudita.