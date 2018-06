Como contra Chile: Messi revivió la pesadilla de los penales ante Islandia

Increíble, Lionel Messi (64') revivió nuevamente su mayor pesadilla: perder en los penales en un torneo importante, tal como ante Chile en la Copa América Centenario 2016.

Esta vez fue en la Copa del Mundo Rusia 2018, en el debut de Argentina ante Islandia, donde el portero Hannes Halldórsson le tapó un lanzamiento desde los 12 pasos al astro del Barcelona.

El meta islandés, que además de futbolista tiene como profesión la de ser director de cine, le adivinó el remate a Messi y lo desvió por un costado, tirándose a su derecha ante el remate muy anunciado por el "10" trasandino.

Es el segundo penal clave que falla Messi en un torneo importante, tras su error ante la Roja en la final del torneo disputado en Estados Unidos en la serie que definió al campeón desde la pena máxima. Esa vez, la Pulga lo tiró por arriba.

OMG ICELAND! Messi, this is why Chile won two Copa America’s🤷🏽‍♂️

— AJ Taylor (@aj_khaled429) June 16, 2018