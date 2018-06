A lo Guede: Un "elegante" Sampaoli cambió su tradicional vestimenta para el estreno mundial de Argentina

Jorge Sampaoli dejó su habitual vestimenta informal de buzo por una más acorde con un entrenador de su altura, en el estreno de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 ante Islandia.

Durante sus anteriores pasos, el casildense siempre vistió con ropa deportiva para estar en el banco siguiendo los partidos de sus escuadras, pero esta vez decidió dar un cambio radical.

Sampaoli lució chaqueta y camiseta sin corbata, durante el duelo de la Albiceleste ante los nórdicos por el primer partido del grupo D de esta Copa del Mundo, muy al estilo Pablo Guede.

Jorga Sampaoli with half a Dana White look here, as he was brought here for this. Underway in Moscow's second stadium. #ARGISL pic.twitter.com/sTTtkRlfFq

— Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) June 16, 2018