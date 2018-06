La particular autocrítica de Pinilla: "Antes era un mono porfiado que buscaba todas las pelotas"

Mauricio Pinilla se manifestó feliz por la victoria de Universidad de Chile contra Deportes La Serena, la cual le permitió a los azules clasificar a los octavos de final de la Copa Chile. Ambos triunfos fueron de la mano de Frank Kudelka, nuevo DT de la U para quién el delantero azul tuvo palabras en relación al nuevo estilo de juego que quiere implantar.

“Hemos percibido bastante rápido lo que requiere el entrenador, hemos trabajado paulatinamente en eso, lo hemos desarrollado día a día en la cancha de entrenamiento, hoy en un partido que no era fácil lo pudimos sacar adelante pese al buen resultado que tuvimos en la ida”, señaló Pinilla.

Sin embargo, descartó una comparación con Ángel Guillermo Hoyos y enfatizó: “No quiero comparar nada porque se puede tergiversar lo que se diga, tengo buenos recuerdos de Guillermo como entrenador, y espero que Frank me pueda enseñar nuevas cosas. Son entrenadores que trabajan diferente, no me atrevería a decir si es para mejor o para peor, eso lo demostraremos partido a partido”.

Además, el delantero de la U pidió calma con respecto al futuro del club e indicó: “Como plantel y como grupo nos hemos propuesto seguir sumando sin despistar el crecimiento que hemos hecho en el juego. Ahora, esto recién comienza, tenemos que limar muchas cosas para llegar bien fubolística y físicamente”.

Finalmente realizó un análisis a la nueva forma de jugar en relación a su anterior paso por Chile: “Buscamos una presión muy alta, ahora los delantero están metidos en la zona defensiva del área rival. Pero así es el futuro, te hechas un poco atrás y el rival te mete el arco hasta el fondo. Yo antes era el mono porfiado que buscaba todas las pelotas, ahora juego con mayor inteligencia y siempre ayudando a lo que busque el entrenador”.